"أخويا المسلم كل سنة وأنت طيب" هكذا استقبل أقباط سوهاج المسلمين فى العيد

سوهاج محمود مقبول

جسد عدد من شباب الأقباط صورة من أجمل صور الوحدة الوطنية اليوم باستاد سوهاج، ورفعوا لافتة كتبوا عليها "أخويا المسلم كل سنة وأنت طيب.. الله محبة.. فلا تكن إلا فرحا".

وحمل اللافتة 8 من شباب الكنيسة وظلوا واقفين بها أما ساحة الصلاة استقبلوا بها المصلين وودعوهم بعد الخروج، بينما ارتدا 3 شباب زى المهرج وقاموا ببعض الألعاب الخفيفة وداعبوا الأطفال.

حقا أنها مصر لا فرق فيها ين مسلم ومسيحى الكل فى واحد عاشت مصر عصية على الفتن محبة للجميع وطن واحد شعب واحد تظلهم سماء واحدة ويشربون من نيلا واحد ويعيشون على أرضا واحد هذا ما أكده الجميع اليوم بعد هذا المشهد.







