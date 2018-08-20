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الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:33 ص
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95 مليون وجبة وعبوات غذائية دخلت المشاعر المقدسة حتى الآن

الإثنين، 20 أغسطس 2018 07:05 ص
95 مليون وجبة وعبوات غذائية دخلت المشاعر المقدسة حتى الآن حجاج بيت الله
كتب محمد مصطفى
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بلغ حجم التجارة خلال الحج هذا العام أكثر من 95 مليون وجبة ومياه دخلت المشاعر المقدسة، منى وعرفات ومزدلفة، تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار السعودية.

حيث وصل فى الفترة من 3 إلى 8 من شهر ذو الحجة الجارى، حوالى 43 مليون عبوة مياه معبأة، و 35 مليون عبوة من العصائر والألبان، و 13 مليون رغيف خبز ومعجنات، بينما وصل عدد الوجبات الجائزة إلى أكثر من 4 ملايين وجبة.


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