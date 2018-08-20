95 مليون وجبة وعبوات غذائية دخلت المشاعر المقدسة حتى الآن

بلغ حجم التجارة خلال الحج هذا العام أكثر من 95 مليون وجبة ومياه دخلت المشاعر المقدسة، منى وعرفات ومزدلفة، تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار السعودية.
حيث وصل فى الفترة من 3 إلى 8 من شهر ذو الحجة الجارى، حوالى 43 مليون عبوة مياه معبأة، و 35 مليون عبوة من العصائر والألبان، و 13 مليون رغيف خبز ومعجنات، بينما وصل عدد الوجبات الجائزة إلى أكثر من 4 ملايين وجبة.
أرقام "التجارة" في الحج.. أكثر من 95 مليون وجبة ومياه دخلت المشاعر المقدسة (منى، عرفات، مزدلفة) تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار @SaudiMCI.#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/vdQqYbd70S— الحج 1439هـ - Hajj 2018 (@HajjMedia) August 20, 2018
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