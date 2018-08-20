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وزير الطيران يتابع استعدادات المطارات لاستقبال أجازة عيد الأضحى المبارك

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:50 ص
وزير الطيران يتابع استعدادات المطارات لاستقبال أجازة عيد الأضحى المبارك الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
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وجه الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بتوفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، واطمأن على المخطط المعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالمطارات المصرية، خاصة مطارات الجذب السياحى والتى تشهد كثافة فى حركة الطائرات والركاب الوافدين لقضاء إجازة العيد.
 
 
كما أوصى وزير الطيران بالتنسيق الجيد مع كافة الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية لتيسير إجراءات السفر ومنع التكدس بالمطارات خلال فترة العيد خاصة فترة الذروة الصباحية، ودعا الوزير جميع العاملين وخاصة العاملين بالصفوف الأمامية ممن يتواجدون فى مواقع العمل المختلفة لأداء مهامهم الوظيفية ببذل قصارى جهدهم والتفانى فى خدمة المسافرين والالتزام بأداء مهامهم المختلفة فى الوقت المحدد وبالكفاءة المطلوبة، مؤكداً أن وزارة الطيران المدنى تضع على قمة أولوياتها الاهتمام بخدمة العملاء وتحسين الخدمات المقدمة لهم على الوجه الذى يليق بمكانة مصر الحضارية.
 
 
 
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران تسير أكثر من 100 رحلة دولية وداخلية يوميا فى الاتجاه الواحد من مطار القاهرة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لنقل ما يقرب من 15000 راكب يومياً بخلاف شركات الطيران الأجنبية والعربية والمصرية الأخرى التى تسير رحلات من وإلى المطارات المصرية.
 

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