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الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:09 م
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وزير الرى يتلقى تقريرا عن استعدادات هيئة السد العالى والقناطر لعيد الأضحى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:05 م
وزير الرى يتلقى تقريرا عن استعدادات هيئة السد العالى والقناطر لعيد الأضحى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا موجزا بشأن استعدادات الوزارة ممثلة فى هيئة السد العالى ومتحف النيل و الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا ومتاحفها لاستقبال عيد الأضحى المبارك في رحاب القناطر الخيرية والحدائق العامة والمتاحف التابعة للوزارة .

أوضح التقرير أنه  تم إعداد غرفة عمليات بالادارة العامة  لقناطر الدلتا وتنظيم نوبتجيات داخل كل حديقة لتنظيم دخول وخروج واستقبال الزائرين من المواطنين وغيرهم للحدائق وضمان الحفاظ على الأفراد والمنشئات وتيسير سبل الإستمتاع لهم بالمناظر الطبيعية الخلابة وغيرها من الخدمات المقدمة .

أكد المهندس محمد الصادق مدير عام ري قناطر الدلتا بأنه تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لإقامة معسكرات داخل الحدائق لخدمة الزوار وتقديم الخدمات اللازمة لكبار السن والأطفال،علاوة على التنسيق مع مركز شرطة القناطر الخيرية والإدارة العامة للمرور وقسم الحراسات المشددة لزيادة كفاءة الخدمات المقدمة وتدشين غرفة عمليات مشتركة وتنظيم حركة المرور داخل منطقة الحدائق، والتنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية لتوفير سيارات الإسعاف خلال إجازة العيد ، وكذلك التنسيق مع شركة المياه والشرب بالقناطر لتوفير سيارات مجهزة بالمياه بمنطقة الحدائق من أجل خدمة الزائرين. فضلا عن تنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة لمنظومة الإنارة لكافة الكباري والطرق بمحيط الحدائق ، بالإضافة إلى تنفيذ جميع أعمال النظافة لكافة الحدائق والشوارع المحيطة.

من جانبه أكد المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي بأنه فى أطار استعداد هيئة السد العالى وخزان اسوان ﻻستقبال الزائرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك فقد تم عمل صيانه لأسانسيرات رمز الصداقه المصرية السوفيتية وفتحها ﻻستقبال جمهور الزائرين من المصريين والجنسيات الأجنبية بالأضافة الى نقطة المشاهدة أعلى السد العالى (المنصة) .

وفي هذا الصدد فقد تم تهيئة وتجهيز متحفي الثورة وعلوم المياه بالقناطر الخيرية ومتحف النيل بأسوان لاستقبال الضيوف والزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، للإستمتاع بكافة  المعروضات والصور والمقتنيات الأثرية التى تحكى تاريخ نهر النيل والمنشئات المائية الكبرى المقامة والمشروعات القومية الحالية ، فضلا عن اللوحات الفنية الهامة بريشة الفنانين التشكيليين التي تحاكي  رحلة نهر النيل فى مصرودول حوض النيل .

 من جانبه قال المهندس هشام فرغلي مدير عام متحف النيل بأسوان انه تم رفع درجة الاستعداد القصوي لكل الاجهزة داخل متحف النيل بأسوان والانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لجميع مكونات المتحف والتأكد من جاهزية كل الاجهزة لاستقبال ضيوف المتحف وتجهيز الصالة الخارجية للمتحف بالاعلام والشعار والحدائق الخضراء ، علاوة على التجهيز لعمل حفلات خاصة بالاطفال خلال ثاني وثلاث أيام العيد.


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