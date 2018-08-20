نيابة طوخ تطلب حضور عروس هربت من زوجها الخليجى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قرر المستشار أحمد الميهى، رئيس نيابة طوخ بالقليوبية ، طلب حضور عروس قاصر، بعد أن تركت بيت الزوجية فى يوم الصباحية، وعرض والدها على النيابة العامة برفقة تحريات المباحث.

كان العميد فوزى عبدربه، مأمور مركز طوخ، تلقى بلاغا من «م ب ج» 37 سنة خليجى يتهم فيه «ح س» مزارع بتزويج ابنته له، وفى الصباحيه هربت من الشقة.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، وتوصلت تحريات اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، أن السعودى تزوج الفتاه «س» 17 عاما، عن طريق خاطبة وبسبب أنها قاصر تم زواجها منها عرفيا بعد ان قام بدفع مبلغ 125 ألف جنيه لوالدها، واستأجر شقه لها في منطقة الفيلل بمدينه بنها، وفى الصباحية هربت الفتاة من الشقة، فذهب إلى والدها لسؤاله عنها، فقال له إنها لم تأت إليه، فتوجه إلى مركز الشرطة، وحرر محضرا ضد والد العروس، وتولت النيابة التحقيق.