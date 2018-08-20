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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:49 م
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مكافحة المخدرات تضبط عاطل قبل ترويجه كيلو حشيش فى السلام

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:45 ص
مكافحة المخدرات تضبط عاطل قبل ترويجه كيلو حشيش فى السلام مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط إدارة مكافحة المخدرات، فى القبض على "أحمد س ش"  29 سنة، عاطل، لمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة قسم شرطة السلام أول مكاناً لتجارته الغير مشروعة.
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 960 جرام، مبلغ مالي 135 جنيه، 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الغير مشروع ، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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