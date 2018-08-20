مقتل مسجلين خطر من قنا اختطفا سائق تاكسى فى اشتباكات مع الأمن بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبد العال مساعد أول الوزير لوسط الصعيد، وقيادة اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج وقيادة العميد عبدالحميد أبو موسى، من تحرير سائق تاكسى تم اختطافه من الجيزة على يد عنصرين خطرين من محافظة قنا، وذلك بعد وقوع اشتباكات بين الطرفين مما نتج عنه مصرع العنصرين الخطرين.

كانت المنطقة الصحراوية بمركز أخميم شرقى محافظة سوهاج قد شهدت وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عنصرين مسلحين من قنا والأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، أثناء عودتهما بسائق تاكسى كانا قد اختطفاه قبل ذلك مقابل فدية مالية.

نتج عن الاشتباكات تحرير السائق المختطف وتصفية العنصرين وتم نقلهما لمشرحة مستشفى أخميم المركزى، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.