مقتل إرهابيين اثنين فى قضاء سامراء بصلاح الدين العراقية

بغداد أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، مقتل إرهابيين اثنين وتدمير 3 مقرات لهم فى قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الوزارة -فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- أن قيادة عمليات سامراء مستمرة فى تفتيش وتطهير منطقة مطيبيجة والقرى المجاورة لها وحوض العظيم وصولا إلى قناة الضلوعية الاروائية وكانت نتائج اليوم الثانى من العملية مقتل اثنين من العناصر الإرهابية فى حاوى الميتة، علاوة على تدمير ثلاثة مقرات من قبل طيران الجيش العراقي.

وأشار البيان إلى تدمير دراجة نارية كانت يستخدمها الإرهابيون، فضلا عن تفجير 3 عبوات ناسفة تحت السيطرة، وتفجير منزل مفخخ فى حاوى العظيم، وقطع طريق الإمداد الذى كان تتسلل منه العناصر الإرهابية.