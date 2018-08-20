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الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:17 م
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مصرع 8 وإنقاذ 18 شخص فى فيضان فى منطقة كالابريا الإيطالية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:44 م
مصرع 8 وإنقاذ 18 شخص فى فيضان فى منطقة كالابريا الإيطالية فيضانات - أرشيفية
وكالات
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لقى 8 مصرعهم من ممارسى هواية المشى، اليوم الأثنين، بعد فيضان جدول جبلى فجأة فى منطقة كالابريا الإيطالية، بحسب ما أوردت أجهزة الطوارئ المحلية .
 
وأكدت وحدة الحماية المدنية المحلية، مصرع 8 أشخاص كانوا ضمن مجموعة من نحو 26 شخصا كانوا يسيرون إلى جانب جدول راجانيلو فى متنزه بولينو الوطنى، وقد تم إنقاذ نحو 18 منهم منهم 6 مصابين بعد الاندفاع المفاجئ للمياه فى منطقة كالابريا .
 
وتجرى عملية بحث وإنقاذ تشارك فيها مروحية للعثور على مفقودين محتملين، ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا فى المتنزه عند فيضان الجدول.
 
وفى وقت سابق من الاثنين شهد هذا الجزء من المنطقة هطول أمطار غزيرة لساعات رافقتها رياح قوية، إلا أن هذه الاحوال الجوية هدأت لاحقا.

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