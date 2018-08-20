مصرع عامل وإصابة آخر صدمهما قطار أثناء عبور السكة الحديد بالفيوم

لقى عامل مصرعه، وأصيب آخر، صدمهما قطار رقم 150 خلال عبورهما السكة الحديد بدراجة بخارية، من مكان غير مخصص لعبور المشاة أو السيارات، عند محطة سيلا بمركز الفيوم، ونقلا لمستشفى الفيوم العام.

وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين قطار الواسطى/ الفيوم عند محطة سيلا.

وتبين أن القطار رقم 150 ركاب القادم من الواسطى إلى الفيوم، قيادة "نجم.م.ح" (53 سنة-سائق قطار)، ومقيم بالواسطى بمحافظة بنى سويف، اصطدم بدراجة بخارية يستقلها كلا من "محمد موسى.ق" (28 سنة-عامل)، ومقيم بمنشأة دمو، توفى فور وقوع الحادث، و"إبراهيم فرحات.إ" (24 سنة-عامل)، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بكف اليد اليمنى وسحجات متفرقة بالجسم، خلال عبورهما السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أو السيارات.

و تم نقل جثة المتوفى والمصاب لمستشفى الفيوم العام، وأفاد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، ولم تتأثر حركة القطارات بالحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5308 لسنة 2018 م إدارى مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.