مصرع طالبة بعد سقوط مخلفات بناء عليها من شرفة عقار بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

لقيت طالبة مصرعها فور سقوط جسم صلب عليها من عقار بالإسكندرية أثناء إلقاء أحد الأشخاص مخلفات أعمال الترميم الخاصة به من شرفة العقار.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمورقسم شرطة ثان المنتزه من إدارة شرطة النجدة بسقوط جسم صلب على سيدة من عقار كائن بشارع ابن نفيس منطقة المعمورة البلد دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام ش ع ع سن 45 لحام بإلقاء مخلفات أعمال الترميم بالشقة خاصته بالعقار محل البلاغ بالطريق العام سقطت على س. ر. ص 18 سنة و م. ا. م 18 سنة " طالبتان - مقيمتان منطقة المعمورة البلد دائرة القسم" مما أدى لوفاة الأولى وإصابة الثانية بكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم بمواجهته اعترف، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه.