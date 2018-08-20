مديرية أمن كفر الشيخ تعلن رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت مديرية أمن كفر الشيخ برئاسة اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، رفع حالة الطوارئ بالأقسام والمراكز الشرطية والنقاط والتمراكزت التابعة لها، بكافة مدن ومراكز المحافظة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، حيث تم إلغاء الإجازات الخاصة بالضباط والأفراد إلا للحالات الضرورية، لحين الانتهاء من إجازة العيد، لتأمين كافة المرافق الحيوية والمبانى الهامة وخطوط السكك الحديدية والطريق الدولى وروافده، وساحات العيد ودور العبادة.

وأعطى مدير أمن كفر الشيخ تعليماته لتسيير دوريات أمنية لبث روح الاطمئنان وسط المواطنين، فضلًا عن الكمائن الثابتة والدوريات الأمنية المتحركة، على أن يتم تأمين الحدائق والمتنزهات العامة ومصيف بلطيم والتشديد على سلامة المراكب والمعديات وفحص تراخيصها فى النيل بدسوق وفوه ومطوبس المطلة علي فرع النيل برشيد، بالاستعانة بشرطة المسطحات المائية.

وقال اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ لـ"اليوم السابع"، سيتم الاستعانة بخبراء المفرقعات وإدارة الحماية المدنية لفحص أى بلاغات أو اشتباهات لأجسام غريبة، مع تكثيف التواجد المرورى لمنع التكدسات والاختناق المرورى ومراقبة حركة الطرق بين المراكز والتنسيق مع الإسعاف لنقل أى حالات اصابة في حوادث، مؤكداً أنه كلف مباحث التموين بالرقابة على الأسواق وخاصة محلات بيع الفسيخ والأسماك المملحة والمطاعم حفاظًا على صحة المواطنين.

وكان مدير أمن كفر الشيخ قد تفقد عدد من المواقع الشرطية، والخدمات بهدف الوقوف على مدى يقظة القوات لمواجهة المستجدات الأمنية، مطالباً بضرورة رفع درجة الاستعداد لديها والتعامل الحاسم مع أى صورة من صور الخروج عن القانون مع الحفاظ على أمن القوات، مشددا على المستويات الإشرافية المختلفة بالمرور المستمر علي القوات المكلفة بعمليات التأمين والحفاظ علي أرواح المواطنين.

كما طالب بضرورة توسيع دائرة الاشتباه، والمرور الدائم والمستمر، وأثنى على الخدمات من حيث الانضباط والمظهر اللائق، ووجه بضرورة الإخطار الفوري حال حدوث أيه أحداث تشهدها المحافظة.