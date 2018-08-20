محافظ قنا يكرم الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية بعد إعادة تصحيح أوراقها

قنا – هند المغربي

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، الطالبة التى حصلت على الدرجات النهائية لتصبح الأولى على الثانوية العامة، بعد إعادة تصحيح أوراقها بكنترول أسيوط.

ومن جانبه، أعرب محافظ قنا، عن سعادته لما حققته الطالبة "يمنى أحمد محمد أحمد الخضرى" الطالبة بمدرسة الشهداء الثانوية بنات بقوص، بعدما قررت وزارة التربية والتعليم إضافتها على رأس قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2018، بعد إعادة تصحيح أوراقها وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بشعبة علمى علوم وبمجموع 410 درجات.

وخلال استقباله للطالبة، اليوم الاثنين، كرم المحافظ الطالبة المتفوقة، وطالبها بالحفاظ على النجاح والتفوق خلال دراستها الجامعية، حيث إنها نموذج يجب ان يحتذى به كل طلاب محافظة قنا، ومثال مشرف للفتاة المصرية التى تجتهد للوصول إلى أعلى المراتب، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتماما خاصا بالمتفوقين فى كافة المجالات وتدعمهم فالشباب هم أمل المستقبل.

أشاد المحافظ، بدور أسر المتفوقين فى رعاية أبنائهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية المختلفة، ليصبحوا فى طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.

وأكد حرص محافظة قنا، على تكريم المتفوقين من أبنائها الطلاب لتحفيزهم على الاستمرار فى تفوقهم وتشجيع الطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، داعيًا الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد فى سبيل النبوغ والتفوق الدراسى، مؤكدا على دعم المحافظة المستمر لقطاع التعليم، باعتباره أهم القطاعات التى تُبنى عليها كافة القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى.

من جانبها، أعربت الطالبة "يمنى أحمد محمد" عن خالص شكرها وتقديرها لدعم محافظ قنا لها، وحرصه على تكريمها، مؤكدة سعادتها بحصولها على حقها وادراج اسمها كالطالبة الاولى في الثانوية العامة لهذا العام.