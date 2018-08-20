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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:50 م
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محافظ القليوبية يعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام الحالى 2018/2019

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:25 ص
محافظ القليوبية يعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام الحالى 2018/2019 محافظ القليوبية يعتمد الخطة السكانية
القليوبية نيفين طه_ابراهيم سالم
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اعتمد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، الخطة السكانية للمحافظة للعام الحالى 2018/2019 بحضور خيرى شوقى حسن مقرر المجلس القومى للسكان.

و استعرضت الخطة التنفيذية زيادة عدد المنتفعات الجدد بخدمات تنظيم الأسرة إلى 90000 سيدة منتفعة جديدة وزيادة عدد المنتفعات المترددات على خدمات تنظيم الأسرة إلى 990000 سيدة منتفعة مترددة ورفع نسبة تغطية الحوامل بخدمات رعاية الأمومة والطفولة إلى 85% ورفع متوسط تردد الحوامل على وحدات تقديم الخدمة إلى 6 مرات خلال فترة الحمل.

بالاضافة إلى توفير 4200 فرصة عمل للشباب من الجنسين وخفض نسبة الأمية بين الإناث من 31.6% إلى 25% والوصول إلى نسبة 70% من الأئمة ورجال الدين التابعين للأوقاف القادرين على تحديث الخطاب الدينى، والنهوض بالقضايا السكانية ورفع نسبة مساهمة المراة فى قوة العمل الى 7% وخفض نسبة بطالة المرأة فى الريف إلى نسبة 3%  بالإضافة إلى تنفيذ قوافل صحة إنجابية للمناطق العشوائية وتنفيذ زيارات بالعيادات المتنقلة لتغطية المناطق المحرومة من الخدمة علاوة على تنفيذ دورات تدريبية على المعايير وأسس العمل فى تنفيذ الأسرة.

واكد المحافظ، فى بيان على ضرورة تفعيل دور المجلس القومى للسكان يختص بالمشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية على مستوى المحافظة، والمشاركة باقتراح السياسات السكانية التى تؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

 

 

 


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