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الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:47 م
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محافظ القليوبية يستقبل وفد قبطى لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:40 م
محافظ القليوبية يستقبل وفد قبطى لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك جانب من اللقاء
القليوبية نيفين طه_ابراهيم سالم
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استقبل اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا بطرس أسقف مطرانية شبين القناطر وتوابعها ونيافة الانبا صليب أسقف كفر شكر، وميت غمر، ووفد من الكنيسة القبطية بالقليوبية وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك داعين الله عز وجل أن يعيده عليه وعلى أبناء القليوبية ومصر كلها بالخير واليمن والبركات .

وأكد الوفد القبطى أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً فى جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد ونشارك المسلمين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا.

ورحب المحافظ بوفد الكنيسة الأرثوذوكسية، مؤكدًا على عمق المشاعر التى تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التى يشهد التاريخ بتماسكها والتى تساعد الوطن دوماً على اجتياز الصعاب.

واشار المحافظ، فى بيان إلى أن هذه الزيارات المتبادلة والتى تتكرر على مدار العام فى كافة المناسبات بين المسلمين والأقباط، تعبر عن محبة كبيرة وتبرز مظاهر الود والتعايش بين أبناء الشعب بعيداً عن البرتوكولات والرسميات.

 

 

 


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