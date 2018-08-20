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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:50 م
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محافظ الغربية يستقبل الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:54 ص
محافظ الغربية يستقبل الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة جانب من اللقاء
الغربية - مصطفى عادل
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أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، ضرورة عمل حملات توعية متكاملة لتوضيح كيفية الاستفاده المثلى من قش الأرز لمنع الحرق المكشوف.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الغربية اليوم الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والمهندس أيمن شتا رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة بحضور اللواء طلعت منصور وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة والمهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة.

وخلال اللقاء أشار محافظ الغربية إلى ضرورة إعلام المزارعين الذى تم عمل محاضر لهم لقيامهم بحرق مكشوف لقش الأرز لتجنب قيامهم بالحرق مرة أخرى هذا العام مما يؤدى إلى مضاعفة العقوبه وفقا للقانون.

كما أكد على ضرورة إشراك الشباب فى المنظومة الجديده فى فرم قش الأرز واستخدامه كأعلاف للمواشى وذلك لتوفير فرص عمل لهم .

وخلال اللقاء طالب محافظ الغربية بتوعية كل أصحاب المكامير بأحدث نظم التطوير وتسهل كافة إجراءاتهم حتى يقوموا بتطوير المكامير الخاصة بهم، وأكد على المتابعة الدورية لموسم حصاد الأرز للحد من أعمال الحرق المكشوف لقش الأرز واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

 

 

 


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