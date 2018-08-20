قوى عاملة القليوبية تعلن صرف منحة عيد الأضحى لـ1200 من العمالة الموسمية

كشف فتحى دسوقى، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أنه تم الانتهاء من حصر العمالة الموسمية بالمحافظة والتى تستحق صرف منحة عيد الأضحى المبارك والتى تبلغ 400 جنيه، ويتم صرفها من خلال هيئة البريد المصرى، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى من تم رصدهم 1200 عامل.

وقال وكيل القوى العاملة بالقليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المديرية مستمرة فى إصدار شهادة أمان للعمالة المسجلة بالمديرية، والتى تستهدف تغطية 1000 شهادة أمان قيمة الواحدة منها 500 جنيه.

وأضاف "دسوقى" أنه تم التنسيق مع هيئة البريد بالمحافظة لصرف المنح والمساعدات عن طريق مكاتب البريد تسهيلا على المواطنين، وذلك استعدادا لصرف منحة عيد الأضحى المبارك.