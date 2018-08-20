video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قوى عاملة القليوبية تعلن صرف منحة عيد الأضحى لـ1200 من العمالة الموسمية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:44 ص
قوى عاملة القليوبية تعلن صرف منحة عيد الأضحى لـ1200 من العمالة الموسمية صورة أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

كشف فتحى دسوقى، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أنه تم الانتهاء من حصر العمالة الموسمية بالمحافظة والتى تستحق صرف منحة عيد الأضحى المبارك والتى تبلغ 400 جنيه، ويتم صرفها من خلال هيئة البريد المصرى، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى من تم رصدهم 1200 عامل.

وقال وكيل القوى العاملة بالقليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المديرية مستمرة فى إصدار شهادة أمان للعمالة المسجلة بالمديرية، والتى تستهدف تغطية 1000 شهادة أمان قيمة الواحدة منها 500 جنيه.

وأضاف "دسوقى" أنه تم التنسيق مع هيئة البريد بالمحافظة لصرف المنح والمساعدات عن طريق مكاتب البريد تسهيلا على المواطنين، وذلك استعدادا لصرف منحة عيد الأضحى المبارك.


 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

650 جنيها منحة عيد الأضحى للعاملين فى جامعة بنها

اخبار القليوبية

اخبار مصر

القوى العاملة بالقليوبية

نحة عيد الاضحى

وزارة القوى العاملة

منحة عيد الاضحى

عيد الأضحى




لا تفوتك
الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة