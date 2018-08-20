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الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:05 م
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فيديو وصور.. البرازيل تختار ملكة جمال المثليين لعام 2018

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:00 م
فيديو وصور.. البرازيل تختار ملكة جمال المثليين لعام 2018 ملكة جمال المثليين
كتبت فاطمة شوقى
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فى مسابقة مليئة بالألوان، اختارت البرازيل ملكة جمال المثليين 2018، وتجمع أكثر من 2000 شخص فى هذا الحدث الذى يهدف إلى تعزيز النضال من أجل حقوق المثليين.

ووفقا لصحيفة "البيريوديكو" الإسبانية، فأن هذا الاحتفال عقد فى بلدية جويز دى فورا، فى ولاية ميناس جيرايس، وفازت فيه ياكيرا كيروز، التى أبهرت الجميع بفستان رائع طويل، مما جعلها تجمع العديد من الأصوات أيضا عبر الإنترنت.

وقالت كيروز بحماس بعد تتويجها "ليس لدى كلمات لأشكر جميع الأشخاص الذين ساعدونى فى تحقيق حلمى، وهى طريقة للتعبير عن القيم التى أدافع عنها، وهى تكافؤ الفرص واحترام المواطنة المثلية".

وتعتبر ولاية ميناس جيرايس، من أكبر المناطق فى البرازيل التى تحتفل بهذه المسابقة، حيث أنها تنظم حفلات موسيقية وعروض لفنانين، للاحتفال بملكة جمال المثليين.

وولدت ملكة جمال المثليين فى البرازيل عام 1976، ويشارك فى المنافسة 27 مرشحا، واحد لكل ولاية ولا يمكن أن يشارك متحولون جنسيا أو من خضعوا لأى عمليات تجميل.

ووفقا للبيانات الصادرة عن منظمة Gay Group of Bahia، فأن عدد جرائم القتل ضد المثليات والمثليين جنسيا ومغايرى الهوية الجنسية وثنائيى الجنس فى البرازيل ارتفع من 343 فى عام 2016 إلى 445 فى العام الماضى.

ملكة جمال المثليين فى البرازيل
ملكة جمال المثليين فى البرازيل

 

ملكة جمال المثليين فى البرازيل 2018
ملكة جمال المثليين فى البرازيل 2018

 


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