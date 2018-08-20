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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:07 ص
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فتح باب القبول لبرنامج التأهيل التربوى بجامعة سوهاج أول سبتمبر

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:00 ص
فتح باب القبول لبرنامج التأهيل التربوى بجامعة سوهاج أول سبتمبر جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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حددت محافظة سوهاج الأول من شهر سبتمبر موعدا لفتح باب القبول لبرنامج التأهيل التربوى بكلية التربية، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وأضاف عزيز فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تقرر خلال اجتماع مجلس البرنامج فتح باب القبول للمستوى الأول لبرنامج التأهيل التربوى فى الأول من سبتمبر القادم، إضافة أنه قد تم تحديد موعد أجراء بدء امتحانات الفصل الدراسى الصيفى على أن تكون 8 سبتمبر 2018 وكذلك تحديد موعد امتحانات الدور الثانى 10 سبتمبر من نفس الشهر.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم اعتماد تشكيل لجان الكنترولات، كذلك الموافقة على شراء بعض الاجهزة التى تخدم الطلاب والعملية التعليمية داخل كلية التربية.

 


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