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غدًا.. مجازر القاهرة والجيزة تفتح أبوابها مجانا لذبح أضاحى المواطنين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:30 ص
غدًا.. مجازر القاهرة والجيزة تفتح أبوابها مجانا لذبح أضاحى المواطنين المجازر - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تفتح مجازر القاهرة والجيزة، غدا الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك وعلى مدار 4 أيام أبوابها مجانا أمام المواطنين لذبح أضاحى المواطنين، وذلك لتشجيعهم على منع الذبح فى الشوارع وعدم تلويث البيئة والشوارع.

وحذرت محافظتى القاهرة والجيزة، المواطنين من ذبح الأضاحى فى الشوارع، الأمر الذى يعرضهم لغرامات مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه ومحاضر بيئة.

وكثفت المحافظتين من نشر أفراد المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفة والتعامل معها وتحرير محاضر بيئة للمخالف، وكذلك منع إقامة شوادر للحوم إلا بتراخيص وبالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى.


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