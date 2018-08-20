video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 56 توك توك وسيارتين بدون ترخيص فى حملة مرورية مكبرة بشبين القناطر

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:24 ص
ضبط 56 توك توك وسيارتين بدون ترخيص فى حملة مرورية مكبرة بشبين القناطر حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
شنت إدارة المرور بالقليوبية حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية بنطاق مركز ومدينة شبين القناطر، بقيادة اللواء نبيل عدلى وتحت إشراف اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، أسفرت الحملة عن ضبط 56 مركبة توك توك وسيارتين بدون ترخيص.
 
وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بشن حملة مكبرة بالطرق الرئيسية بنطاق مركز ومدينة شبين القناطر، أسفرت الحملة عن ضبط 56 مركبة توك توك، وسيارتين بدون ترخيص، وحجز 20 دراجة بخارية، وتصالح فوري في 142 مخالفة، وتحصيل 22650 جنيها.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1478 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

اخر الاخبار

اخبار القليوبية

مرور القليوبية

امن القليوبية

سحب دراجات نارية

حملات مرورية

مخالفات التوك توك




لا تفوتك
الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة