ضبط 56 توك توك وسيارتين بدون ترخيص فى حملة مرورية مكبرة بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة المرور بالقليوبية حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية بنطاق مركز ومدينة شبين القناطر، بقيادة اللواء نبيل عدلى وتحت إشراف اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، أسفرت الحملة عن ضبط 56 مركبة توك توك وسيارتين بدون ترخيص.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بشن حملة مكبرة بالطرق الرئيسية بنطاق مركز ومدينة شبين القناطر، أسفرت الحملة عن ضبط 56 مركبة توك توك، وسيارتين بدون ترخيص، وحجز 20 دراجة بخارية، وتصالح فوري في 142 مخالفة، وتحصيل 22650 جنيها.