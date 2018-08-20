ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو بانجو فى القليوبية

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو من مخدر البانجو، بدائرة مركز شبين القناطر، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وردت معلومات سرية، للمقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شبين القناطر، مفادها تردد عاطل على دائرة المركز لترويج مخدر البانجو.

بعد تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين أعد له، وتمكن النقيب مايكل وهيب معاون مباحث مركز شبين القناطر، من ضبط "اشرف. ا" 25 سنة عاطل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام، ومبلغ مالى 615 جنيه، وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9081 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق .