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ضبط عاطلين بحوزتهما طربتا حشيش بطنطا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:50 م
ضبط عاطلين بحوزتهما طربتا حشيش بطنطا حبس - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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تمكن النقيب محمد القمرى الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من ضبط عاطلين بحوزتهما طربتى حشيش تزن نصف كيلو بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد توفرت بقيام المتهمين مصطفى ع مقيم كفر هلال بك طنطا ثان.25سنة عاطل مسجل شقى خطر مخدرات وشهرته مصطفى النص، السيد عبد المعبود مقيم 28 حارة حسين العسكرى ثان طنطا 38 سنة عاطل مسجل شقى خطر مخدرات.وشهرته السيد النص بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبتقنين الاجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 2 طربة حشيش تزن نصف كيلو بقصد الاتجار ودراجة بخارية ومطواة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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