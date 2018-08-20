صور.. وكيل كهرباء الأقصر يتفقد المحطات استعداداً لعيد الأضحى المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى المهندس حجاج عبده محمد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، جولة تفقدية برفقته مدير العموم ورئيس شبكة غرب الأقصر، حيث تفقد محطة توزيع كهرباء غرب وراجع الأحمال والجهود بالمحطة فى وجود مسئولى التشغيل بالمحطة، واطمأن على الجهود بمغذيات الدخول والخروج والتى تغذى مناطق مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وذلك فى إطار متابعة استعدادات قطاع الكهرباء بمحافظة الأقصر، لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل وزارة الكهرباء، على مسئولى التشغيل بالمحطة باليقظة التامة وضرورة مراجعة الأحمال أولاً بأول، كما وجه وكيل الوزارة تعليماته لإدارة الوقاية بقطاع توزيع كهرباء الأقصر على المراجعة الدورية لجميع محطات التوزيع والتأكد من أن جميع أجهزة الوقاية تعمل بحالة جيدة.

وأنهى وكيل وزارة الكهرباء جولته بالتأكيد على جميع المسئولين بالمتابعة الدورية للأحمال والجهود للحفاظ على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية لجموع المواطنين بمختلف أنشطتهم على مستوى محافظة الأقصر، وذلك نظراً لارتفاع الأحمال المتوقع خلال أيام عيد الأضحى المبارك.