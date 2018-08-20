صور.. وزير الداخلية السعودى يتابع سير العمل بمركز العمليات الخاص بالحج

كتب- هاشم الفخرانى

حرص الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على متابعة سير العمل بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة، للتسهيل على الحجاج وذلك قبل ساعات من الوقوف بجبل عرفات وهو ركن الحج الأعظم.



غرفة عمليات الحج

ودشن الأمير عبد العزيز نظام الرسائل النصية (SMS) التى تشعر مقدمى البلاغات بالإجراءات التى يتم اتخاذها عن بلاغاتهم.



غرفة عمليات الحج

وكانت مكة المكرمة ومشعر منى قد تعرضا لأمطار شديدة مساء أمس الأحد، ولكنها لم تعيق أداء الحجاج شعائرهم .