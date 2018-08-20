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صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد شوادر ومنافذ بيع اللحوم قبل عيد الأضحى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:49 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد شوادر ومنافذ بيع اللحوم قبل عيد الأضحى المحافظ يتفقد شوادر اللحوم
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لتفقد عدد من شوادر ومنافذ بيع اللحوم البلدية الطازجة بنطاق المحافظة وتوابعها، للاطمئنان على توافر اللحوم والوقوف على مدى التزام التجار داخل الشوادر بالبيع للجمهور بأسعار مخفضة لا تتجاوز 80 جنيها للكيلوجرام.
 
 
ورافق المحافظ، خلال جولته، محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والعقيد عماد ميلاد المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثان الإسماعيلية، ونبيل الغريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، والدكتورالسيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة، والدكتور نادى صادق وكيل الوزارة للطب البيطرى، وعدد من القيادات التنفيذية، كما تفقد المحافظ شوادر ومنافذ بيع اللحوم المقامة بالأحياء والميادين، بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة ومديرية التموين والتجارة، وتحت إشراف الطب البيطرى ومديرية الصحة.
 
 
وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنيين وأطمأن منهم على جودة المعروض من اللحوم وأسعارها المخفضة عن أسعار السوق، والتى تجد إقبالا شديدا من الجماهير، مؤكدا على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بالسعر المناسب، والعمل على تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.
 
المحافظ يتفقد شوادر اللحوم
المحافظ يتفقد شوادر اللحوم

زحام على شوادر اللحوم
زحام على شوادر اللحوم

جانب من الشوادر
جانب من الشوادر

المحافظ يؤكد على ضرورة ضبط الأسعار
المحافظ يؤكد على ضرورة ضبط الأسعار

اللحوم بـ 80 جنية للكيلو
اللحوم بـ 80 جنية للكيلو

 


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