صور.. كوريون جنوبيون يتوجّهون إلى جارتهم الشمالية للقاء أقارب لهم

سوكشو (أ ف ب)

غادر حوالى مئة كورى جنوبى، صباح الأحد، مدينة سوكشو على متن حافلات متجهين إلى كوريا الشمالية للقاء أقارب لهم انفصلوا عنهم منذ الحرب (1950-1953).

والقافلة المؤلفة من 14 حافلة على متنها 98 كورياً جنوبياً، غالبيتهم من كبار السنّ، انطلقت وسط حماية أمنية من المدينة الساحلية الواقعة فى شمال شرق البلاد، متجهة الى الحدود مع كوريا الشمالية التى لا تبعد كثيراً.

وتندرج هذه السلسلة الجديدة من اللقاءات المخصصة للعائلات التى فرّقت بينها الحرب، وهى الأولى منذ ثلاث سنوات، فى إطار الانفراج الذى تشهده شبه الجزيرة الكورية منذ بداية السنة.

ومن الإثنين ولغاية الأربعاء سيمضى هؤلاء الكوريون الجنوبيون حوالى 11 ساعة مع أقاربهم المقيمين فى الشمال، فى لقاءات ستجرى فى منتجع كومغانغ الجبلى الكورى الشمالى تحت إشراف عناصر أمن كوريين شماليين.

والأربعاء، سيفترق الأقارب من جديد، وهذه المرة، قد يكون فراقهم أبديا، ومنذ العام 2000، نظّمت الكوريّتان 20 سلسلة من هذه الاجتماعات، لكن بعد 65 عاما على الهدنة، بات الوقت ضيقا للذين ما زالوا على قيد الحياة.



أحد الأشخاص فى انتظار صعود الحافلة



حافلات كورية