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صور.. ضبط 31 تمثالا أثريا و53 عملة معدنية بحوزة طالب ومزارع فى أسيوط

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:55 م
صور.. ضبط 31 تمثالا أثريا و53 عملة معدنية بحوزة طالب ومزارع فى أسيوط المتهم أمامه المضبوطات
كتبت : دينا الحسيني
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ضبطت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء محمد الغول أحد الأشخاص لقيامه وآخر بالاتجار فى القطع الأثرية وضبط 35 قطعة يشتبه فى أثريتها.

كانت معلومات قد وردت لمباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط أكدتها التحريات بحيازة طالب ومزارع مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط " بعض القطع الأثرية بمسكنهما بقصد الاتجار.

 

 

الاثار
 

عقب تقنين الإجراءات بمعرفة اللواء دكتور ناجح ذكى مدير المباحث، قامت القوات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط واستهداف المتهمين بمسكنه، وأسفرت عن ضبط المتهم الأول وبحوزته 6 تماثيل وجعران "جميعها من الحجر الجيرى" وتبين عدم تواجد المتهم الثانى بمسكنه وعثر بداخله على 25 تمثال مختلفة الأحجام – 4 جعران – 53 عملة معدنية مختلفة الأشكال – 1 تميمة.

بمواجهة الطالب اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبعرضها على مفتش آثار المنطقة أفادوا بأثريتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.


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