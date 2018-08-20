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الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:21 ص
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صور..رئيس وزراء باكستان الجديد يدعو مواطنيه للتقشف والأغنياء لدفع الضرائب

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:00 ص
صور..رئيس وزراء باكستان الجديد يدعو مواطنيه للتقشف والأغنياء لدفع الضرائب عمران خان رئيس باكستان الجديد
اسلام اباد (رويترز)
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دعا عمران خان رئيس وزراء باكستان الجديد، الأحد، الأغنياء إلى بدء دفع الضرائب، وقال إن الدولة ستبدأ حملة تقشف للحد من الديون فى خطوة سيبدأها ببيع أسطول مكتبه من السيارات المضادة للرصاص .

وحدد خان فى أول كلمة له إلى الشعب بوصفه رئيسا للوزراء رؤيته "لباكستان جديدة" وتحدث باستفاضة عن ضرورة إعادة تشكيل باكستان من خلال تطبيق نظام إسلامى للرعاية الاجتماعية يحد من الفقر ويقلص مستويات الديون المرتفعة.

وقال خان "أرسينا عادة سيئة بالاعتماد فى عيشنا على القروض والمساعدات من بلدان أخرى"، وأضاف "لا يمكن لبلد أن يزدهر بهذه الطريقة. على الدولة أن تقف على قدميها".

وأدى لاعب الكريكيت السابق خان (65 عاما) اليمين رئيسا للوزراء يوم السبت بعدما وصل الحزب الذى ينتمى إليه إلى سدة الحكم فى انتخابات جرت الشهر الماضي.

ولم يشر خان فى حديثه إلى أى خطط سياسية للتعامل مع أزمات العملة، والتى قال محللون إنها ستجبر باكستان على حزمة إنقاذ مالى جديدة من صندوق النقد الدولي، لكنه ركز على الديون وقال إن محافظ البنك المركزى السابق عشرت حسين سيقود قوة مهام لتطبيق خطة للتقشف.

وأعلن خان أنه سيعيش فى منزل صغير مؤلف من ثلاث غرف نوم بدلا من المقر الحالى الفخم المخصص لإقامة رئيس الوزراء.

ويعتزم خان أن يحتفظ فقط بخادمين من إجمالى 524 خادما لرئيس الوزراء. كما أعلن عن خطط لبيع أسطول من السيارات المضادة للرصاص لمساعدة الخزانة على سد أى عجز.

شخص يشاهد رئيس وزراء باكستان
شخص يشاهد رئيس وزراء باكستان

 

عمران خان رئيس وزراء باكستان
عمران خان رئيس وزراء باكستان

 

مشاهدة رئيس وزراء باكستان على الهاتف
مشاهدة رئيس وزراء باكستان على الهاتف

 

 


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