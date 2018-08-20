صور.. بورسعيد تستعيد مكانتها السياحية بعد تطوير الشواطئ.. إقبال كثيف وإشغال الفنادق والقرى 100% وسط استمرار حملات النظافة.. القطارات تجلب مصطافين من كل المحافظات.. وأسعار الشماسى والكراسى فى متناول الجميع

بورسعيد – السيد فلاح

تشهد شواطئ مدينة بورسعيد إقبالا كبيرًا من المصطافين، حيث تتوافد أعداد كبيرة من المحافظات المختلفة، خاصة سكان محافظة القاهرة والقليوبية والشرقية، لقضاء مصيف اليوم الواحد، ويأتى معظم المصطافين بالقطار، لقلة ثمن تذكرة القطار من القاهرة لبورسعيد أو من المحافظات الأخرى إلى المدينة الساحلية، مقارنة بأسعار المواصلات الأخرى.

ويتزايد الإقبال على شواطئ بورسعيد بشكل كبير للغاية فى أيام الجمعة من كل أسبوع، كذلك فى إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث ترتفع نسب الإشغال الفندقى والمصيفى بنسبة 100% فى أيام الجمعة وإجازة عيد الأضحى المبارك.

تنوع مساكن المصيف فى بورسعيد

ويتنوع السكن المصيفى فى بورسعيد، بين القرى السياحية والفنادق السياحسة والشعبية، وكذلك الشقق المفروشة والشاليهات التى تتفاوت ما بين الشعبية والمتوسطة والفاخرة التى تطل على شاطئ بورسعيد مباشرة.

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أكد أن جميع شواطئ بورسعيدد مفتوحة مجانًا أمام المصطافين، ولا يوجد شواطئ خاصة، مشيرًا إلى أنه أسند مهمة تطوير الشواطئ للشباب، وقدموا نموذجًا رائعًا للتطوير، أشاد به جميع الوافدين إلى المحافظة وأبنائها بعد نجاحهم فى تحويل شاطى بورسعيد إلى واحد من أجمل شواطئ الجمهورية على الإطلاق، وعودة الأسر البورسعيدية إلى الشاطئ مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى تطوير شاطئ مدينة بورفؤاد بمبلغ 2 مليون جنيه، وتطويرالميادين والكافتيريات التي تطل على كورنيش بورسعيد، وأصبحت القرى السياحية تحقق نسبة إشغال 100% طوال فترة الصيف.

الشباب يحصلون على حق انتفاع بالشواطئ

وحصل الشباب بالمحافظة على حق الانتفاع لقطاعات من الشاطئ من خلال مسابقة أعلنت عنها المحافظة لـ العام الماضي، لتأجير الشماسى والكراسى للمصطافين، وهو ما ساهم فى تطوير الشواطئ وإضافة العديد من الألعاب المائية والشاطئية، وهو ما تسبب فى زيادة نسبة المصطافين من البورسعيدية والمغتربين عن المحافظة، وحرصًا من المحافظة فى عدم تعريض المصطافين للاستغلال، قامت بتحديد أسعار مناسبة إيجار الشمسية والكراسى بجميع الشواطئ.

وأكد "الغضبان"، أنه حريص على التأكيد على شن حملات مستمرة على شواطئ بورسعيد والتأكد من نظافتها، وعدم المغالاة فى تأجير الشماسي والكراسي للمصطافون، وانتشار أفراد الشرطة بشكل دائم على الشواطئ.

شواطئ بدون رسوم فى بورسعيد

وقال عدد من المصطافين فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن تطوير شواطئ بورسعيد ساهم كثيرًا فى حرصهم على قضاء أيام المصيف ببورسعيد، كما أن أسعار الشماسى والكراسى التى يتم تأجيرها فى متناول الجميع.

وتضم محافظة بورسعيد شواطئ مفتوحة بدون رسوم، بجانب 6 قرى سياحية تطل على الشاطئ منها التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.

كما تتميز ببورسعيد بالعديد من الأماكن والمتنزهات التى تجذب المصطافين للاستمتاع بقضاء يوم في فصل الصيف ببورسعيد؛ حيث يوجد الممشى السياحي المُطل على مجرى قناة السويس الملاحي، وكذلك حجر "ديليسبس"، الذى كان يحمل تمثاله والكورنيش المطل على الشاطئ والذى يوجد به العديد من الكافيهات، كما يطل على شاطئ بورسعيد بعض الأماكن الترفيهية للأطفال، فتوجد حديقة الشاطئ، والمنتزه، ومدن ملاهي خاصة والتي تبدأ أسعار الألعاب فيها من 10 جنيهات؛ آخرها افتتحها المحافظ بالإضافة إلى "ستايل سكوير" التي يوجد بها العديد من الألعاب الترفيهية والمطاعم والرياضات المختلفة.

كما يتواجد بالقرب من الشاطئ أشهر أكلات الأسماك، فى سوق السمك القريب من الشاطئ، وبأسعار مناسبة فى متناول الجميع.