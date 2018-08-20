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صور.. انتقادات لملكة جمال الكون الفنزويلية ومتابعون: "ملكة بلاستيكية"

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:35 م
صور.. انتقادات لملكة جمال الكون الفنزويلية ومتابعون: "ملكة بلاستيكية" ملكة جمال فنزويلا بالعداسات اللاصقة الزرقاء
كتبت فاطمة شوقى
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تعرضت ديانا سيلفا، ملكة جمال الكون الفنزويلية 2018 ، للعديد من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ووصفها العديد بـ "البلاستيكية".

ووفقا قناة "نوتيثيا 24" الفنزويلية، فقد أدعى الكثيرون أن سيلفا لديها شعر مستعار، والعيون الزرقاء المذهلة التى أثارت إعجاب العديد هى عدسات لاصقة، ولون عينها الطبيعية بنى وشعرها الأشقر الذى يشبه لون شعر فتاة الكارتون الشهيرة "ريبونزل" لونه الطبيعى بنى أيضا.

وتم اكشاف خدعة سيلفا عبر صورها على الانستجرام، والذى لم يكن مقبولا لدى العديد من اتباعها، فلا أحد يعرف إذا كانت سمراء أو شقراء.

ملكة جمال الكون الفنزويلية
ملكة جمال الكون الفنزويلية

 

ملكة جمال فنزويلا المثيرة للجدل
ملكة جمال فنزويلا المثيرة للجدل

 

ملكة جمال فنزويلا بالعداسات اللاصقة الزرقاء
ملكة جمال فنزويلا بالعداسات اللاصقة الزرقاء

 

ملكة جمال فنزويلا قبل وبعد
ملكة جمال فنزويلا 

 

ملكة جمال فنزويلا
ملكة جمال فنزويلا

 


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