صور.. الرئيس التنفيذى لشئون البيئة يناقش ملف السحابة السوداء مع محافظ كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، اليوم الاثنين ،ملف السحابة السوداء وقش الأرز وكيفية مواجهتهما، وتم مناقشة آليات مكافحة السحابة السوداء بدءًا من الاستعدادات بالفروع الإقليمية، وكيفية التوعية الاستباقية لموسم الأرز ،والاستعداد لمكافحة السحابة السوداء، وتشكيل غرفة عمليات، وتجهيز عربيات مجهزه بأجهزة GPS لتحديد المواقع وخطوط السير، واستخدام صور أقمار صناعية بأماكن الحرق، والاستعانه بمحطات الرصد للملوثات الثابتة والمتحركة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، لمحافظة كفر الشيخ،بحضور المهندس أيمن شتا، رئيس قطاع شئون الفروع الإقليمية ،وحضور المهندس راضى أمين ، السكرتير العام لمحافظزة كفر الشيخ ،و المهندس عبدالرافع عبدالعظيم ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ.

وتفقد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ومرافقيه موقع تجميع قش الأرز بقرية أريمون بكفر الشيخ، وسيتوجه لزيارة وموقع البشائر مركز الرياض وموقع الكراكات مركز بيلا.

وأعلن الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى بجهاز شئون البيئة عن الاستعدادات بالفروع الإقليمية لرصد والحد من حرق قش الأرز، بتوعية استباقية للموسم ،وغرفة عمليات بالفرع ،وعربيات مجهزه باجهزة GPS لتحديد المواقع وخطوط السير ،واستخدام صور أقمار صناعية باماكن الحرق،والاستعانه بمحطات الرصد للملوثات الثابته والمتحركة ،وتقارير هيئة الأرصاد الجوية ،ومحاور مرور ميدانى يتم انتقالها حسب تقارير الحصاد لتحرير محاضر للمخالفين بحرق قش الأرز.

كما أعلن عن دعم شباب الخريجين لفتح مواقع تجميع قش أرز والدعم بخمسين جنيه مقابل كل طن ،وتوفير كافة المعدات المطلوبة المناورة بجمع القش من جرارات ومكابس ومفارم للايجار بأسعار رمزيه، و حملات قياس عوادم سيارات ،وحملات التفتيش على الصناعات ،والتنسيق مع مختلف الجهات المحافظات ومديريات الزراعة ومديريات الامن اقسام المرور والدفاع المدنى وشرطه المسطحات.



محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس شئون البيئة



جانب من الزيارة الميانية لمحافظة كفر الشيخ