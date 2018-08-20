شعبة الملابس: قرار تأجيل الدراسة سيؤثر سلبا على حركة السوق

كتبت: منى ضياء

قال يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة التربية والتعليم بتأجيل الدراسة للصفوف الأولى الابتدائية ورياض الأطفال، سيكون له أثر سلبى على حركة السوق.

وأوضح زنانيرى فى تصريحات خاصة أن التأجيل سيعنى استمرار حركة الإقبال المحدودة على شراء الملابس الجاهزة فى الأوكازيون، لأن أغلب الأسر ستفضل شراء الزى المدرسى عن شراء ملابس أخرى، رغم التخفيضات الكبيرة التى يشهدها الأوكازيون الصيفى.

وأعلنت وزارة التموين بداية الأوكازيون الصيفى لموسم 2018 اعتبارا من 6 أغسطس الماضى ولمدة شهر كامل.

وقال نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن أسعار الزى المدرسى ارتفعت فى المتوسط ما بين 15 – 20% وهى متوسط زيادة أسعار الملابس الجاهزة بشكل عام، ولكن هناك زيادات بأكثر من هذه النسبة فى بعض الأنواع.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت الخميس الماضى تأجيل الدراسة بالنسبة لصفوف الأول الابتدائى ورياض الأطفال إلى 22 سبتمبر، لتبدأ الدراسة لجميع الصفوف فى نفس اليوم، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور.