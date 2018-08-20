شركة بترول أمريكية توقع تسوية بـ2 مليار دولار مع فنزويلا

(رويترز)

فى حلقة جديدة من الأزمات الاقتصادية التى تواجهها فنزويلا منذ ما يزيد على عامين، أعلنت شركة كونوكو فيليبس الأمريكية المنتجة للنفط اليوم الإثنين إنها توصلت لتسوية مع شركة "بي.دي.في.إس.إيه" للنفط التى تديرها للدولة فى فنزويلا لاسترداد نحو مليارى دولار كمدفوعات تحكيم.

ومنحت غرفة التجارة العالمية كونوكو فيليبس هذا المبلغ فى أبريل بعد أن فشلت بي.دي.في.إس.إيه فى الوفاء بالتزاماتها فى عدد من العقود المبرمة.

وبدأت كونوكو فيليبس فى مصادرة أصول للشركة الفنزويلية فى الخارج اعتباراً من مايو، فى وقت لا تزال فيه فنزويلا تعانى أزمات مفتوحة، حيث تقدر الحكومة معدلات التضخم بما يزيد على 46 ألف %.