video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شركة بترول أمريكية توقع تسوية بـ2 مليار دولار مع فنزويلا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:04 م
شركة بترول أمريكية توقع تسوية بـ2 مليار دولار مع فنزويلا نفط _ أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

فى حلقة جديدة من الأزمات الاقتصادية التى تواجهها فنزويلا منذ ما يزيد على عامين، أعلنت شركة كونوكو فيليبس الأمريكية المنتجة للنفط اليوم الإثنين إنها توصلت لتسوية مع شركة "بي.دي.في.إس.إيه" للنفط التى تديرها للدولة فى فنزويلا لاسترداد نحو مليارى دولار كمدفوعات تحكيم.

ومنحت غرفة التجارة العالمية كونوكو فيليبس هذا المبلغ فى أبريل بعد أن فشلت بي.دي.في.إس.إيه فى الوفاء بالتزاماتها فى عدد من العقود المبرمة.

وبدأت كونوكو فيليبس فى مصادرة أصول للشركة الفنزويلية فى الخارج اعتباراً من مايو، فى وقت لا تزال فيه فنزويلا تعانى أزمات مفتوحة، حيث تقدر الحكومة معدلات التضخم بما يزيد على 46 ألف %.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعاون الإسلامى تعقد اجتماعا بعد غد لبحث اعتداء الحوثيين على ناقلتى نفط

فنزويلا تطلق عملة جديدة وتحذيرات من أزمة أسوأ

قمع مظاهرة احتجاجية بسبب انقطاع الكهرباء فى فنزويلا

كونوكو فيليبس الأمريكية

النفط

اسعارالنفط اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة