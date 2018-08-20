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شاهد فى دقيقة.. أعداد ساحات صلاة عيد الأضحى والضوابط الخاصة بها

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. أعداد ساحات صلاة عيد الأضحى والضوابط الخاصة بها ساحات صلاة عيد الأضحى
كتب لؤى على
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أنهت وزارة الأوقاف استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز ساحات العيد التى بلغ عددها 5813 ساحة، من خلال تخصيص إمام أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة، وعدم السماح لأحد باعتلاء منبر الخطابة بساحة من ساحات العيد دون تصريح.

1- حددت وزارة الأوقاف 5813 ساحة لإقامة صلاة العيد.

2-خصصت الوزارة إمامين لكل ساحة أحدهما أساسى والآخر احتياطى.

3- الوزارة حذرت من اعتلاء منابر الساحات لمن لا يملك تصريحا.

4- الإحالة للتحقيق عقوبة من يسمح بذلك بالإضافة إلى تحرير محضر

5- الإسكندرية الأكبر من حيث عدد الساحات بإجمالى 537

6- عدد الساحات فى القاهرة 453 ساحة.

7- بورسعيد أقل المحافظات فى العدد بواقع 9 فقط.

8- الواعظات سيؤدين الصلاة فى المصليات النسائية لتوجيه السيدات والأطفال.

9- تشكيل غرفة عمليات بمكتب رئيس القطاع الدينى لمتابعة خطبة العيد واستعداداتها.


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صلاة العيد

ساحات صلاة العيد

الاوقاف




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