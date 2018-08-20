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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:49 م
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سكرتير عام المنوفية يوزع العيدية والهدايا على الأطفال بدار السيدة نفيسة للأيتام

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:33 م
سكرتير عام المنوفية يوزع العيدية والهدايا على الأطفال بدار السيدة نفيسة للأيتام سكرتير عام المنوفية يوزع العيدية
المنوفية _ محمد فتحى
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زار الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، دار السيدة نفسية  للأيتام بالبر الشرقى بشبين الكوم التابعة للجمعية االنسائية لتحسين الصحة لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك ولإدخال البهجة ورسم البسمة على وجوه الأطفال، رافقه خلال الزيارة أسعد صابر وكيل مديرية التضامن الإجتماعى وهانم السروى رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث وجه الحضور الشكر للسكرتير العام على زيارته للمؤسسة لتقديم التهنئة لأبنائه وتوفيره الدعم المادى والمعنوى لهم ولكافة مؤسسات ودور الأيتام على مستوى المحافظة .

فيما هنأ مختار شعب المنوفية بعيد الأضحى المبارك وقدم التهنئة للأطفال الأيتام، مشيداً بالجهد الذى تبذله مديرية التضامن الإجتماعى فى تربية ورعاية  أولادهم، كما حث الأطفال بضرورة التميز والحصول على أعلى درجات التعليم كونهم أمل ومستقبل مصرنا الغالية.

و قام السكرتير العام بتوزيع العيديات والهدايا على الأطفال وكذا التأكد من  جودة و مستوى الخدمات المقدمة لهم، وأوصى القائمين عليها بحسن معاملتهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والإجتماعية والنفسية لتسهيل دمجهم بغيرهم من أقرانهم وإعادة إنخراطهم مرة أخرى فى المجتمع.

 

 

سكرتير عام المنوفية يوزع العيدية (1)
سكرتير عام المنوفية يوزع العيدية 

 

سكرتير عام المنوفية يوزع العيدية (2)
سكرتير عام المنوفية يوزع العيدية 

 

سكرتير عام المنوفية يوزع العيدية (3)
سكرتير عام المنوفية يوزع العيدية 

 

سكرتير عام المنوفية يوزع العيدية (4)
سكرتير عام المنوفية يوزع العيدية 

 

سكرتير عام المنوفية يوزع العيدية (5)
سكرتير عام المنوفية يوزع العيدية 

 


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