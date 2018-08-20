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سقوط عاطل لاتهامه بالاتجار فى مخدر الاستروكس بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 20 أغسطس 2018 05:00 ص
سقوط عاطل لاتهامه بالاتجار فى مخدر الاستروكس بمدينة 6 أكتوبر استروكس - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصتل تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمدينة 6 أكتوبر.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 100 جرما من مخدر الاستروكس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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