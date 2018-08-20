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سقوط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالخانكة بعد تبادل إطلاق نار استمر 20 دقيقة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:10 م
سقوط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالخانكة بعد تبادل إطلاق نار استمر 20 دقيقة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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نجحت مباحث مركز شرطة الخانكة، بعد تبادل النيران لمدة 20 دقيقة، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات الملاكى بالطرق العامة بالإكراه عن قائدها، وتم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، مفاده، بلاغ "نبيل صلاح الدين" 72 سنة، مهندس بمعاش مقيم مدينة نصر، بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه، وسرقة سيارته ماركة هيونداى النترا.

وتم العرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين بمكان البلاغ بقيادة النقيب أحمد الشامى معاون مباحث مركز الخانكة، وأثناء ضبط المتهمين قاموا بإطلاق النيران على قوات أمن الكمين، والذين تبادلوا إطلاق النيران لمدة 20 دقيقة، وتم ضبط المتهمين وأصابه أحدهم وهم "أحمد. م" 29سنة، عاطل مقيم شبرا الخيمة ومصاب بطلق نارى بالظهر، و"محمد. ع" 25 سنة، عاطل، ومقيم أبوزعبل دائرة مركز الخانكة، ومحمد. ع" 23 سنة عاطل، مقيم شبرا الخيمة، وبحوزتهم سلاح نارى "فرد خرطوش وذخيرة".

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات الملاكى بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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