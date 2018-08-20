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الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:41 م
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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 20-8-2018 فى مصر

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:30 م
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 20-8-2018 فى مصر عملات سعودية
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين، 20-8-2018، بالتزامن مع بدء أجازة عيد الأضحى المبارك وتوقف التعاملات المصرفية بالبنوك، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى:

 

الريال السعودى
الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"
 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر صرف الريال السعودى اليوم
سعر صرف الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.73  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

الريال-السعودي
الريال-السعودي

 

 

 

 

 


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