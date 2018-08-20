رئيس جامعة أسيوط الجديد: حريصون على استكمال مشروعات البحث العلمى

أسيوط ـ محمود عجمى

أعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن فخره واعتزازه بثقة القيادة السياسية فيه وإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيينه رئيسا لجامعة أسيوط والتى تعد الجامعة الأم لجامعات الصعيد وواحدة من اكبر واعرق الجامعات المصرية، سائلا المولى عز وجل ان يوفقه للعمل على الوفاء بتلك المسئولية الوطنية وحمل الأمانة على النحو الأكمل.

وعن خطة عمله خلال الفترة القادمة أشار الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، انه سوف يعمل على استكمال ما بدأته الجامعة من مشروعات هامة تتضمن إنشاء أكبر مركز بحثى على مستوى الجامعات المصرية، واكبر مركز للإصابات فى مصر، وكذلك مستشفى 2020 لعلاج الأورام.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن الاهتمام بأعداد الطالب يأتى على رأس أولويات عمل إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرا إلى حرصه على توفير مزيد من سبل الدعم والرعاية اللازمة للتيسير على أبنائه من الطلاب مع دعم وتشجيع العناصر المتميزة منهم فى كافة المجالات العلمية والغير علمية .

وأشار إلى اتجاهه لاتخاذ عدد من الإجراءات لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة وتوفير أقصى درجات الإتاحة لهم وهو ما يأتى فى إطار مبادرته المعلن عنها فى وقت سابق لإعلان جامعة أسيوط "جامعة صديقة لذوى الإعاقة"، مع حرصه على تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وتوفير لهم مزيد من الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية، داعيا الجميع إلى تكثيف العمل وشحذ الهمم لتحقيق النهضة المنشودة للجامعة والوصول بها الى ما نصبو إليه من التقدم والرفعة.

وقد توجه رئيس جامعة اسيوط بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكذلك الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ولأعضاء المجلس الأعلى للجامعات والى كافة المنتسبين الى جامعة أسيوط من أساتذة وطلاب وعاملين، سائلا المولى عز وجل أن يعيد تلك الايام المباركة على مصرنا الغالية بالأمن والرخاء وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.