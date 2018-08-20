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خبير بريطانى يحذر من "ثورة صناعية رابعة" تطيح بآلاف الوظائف

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:51 م
خبير بريطانى يحذر من "ثورة صناعية رابعة" تطيح بآلاف الوظائف روبوت - صورة أرشيفية
كتبت رباب فتحى
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حذر كبير الاقتصاديين فى بنك إنجلترا، آندي هالدين، من خطورة الذكاء الاصطناعى ورواج الآلات على عدد كبير من الوظائف، حيث يواجه آلاف العمال فى المملكة المتحدة شبح البطالة بسبب التكنولوجيا الجديدة.

وقال هالدين، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الوظائف اليدوية هى الأكثر عرضة لخطر ظهور التكنولوجيا الجديدة، ولكن ربما تسفر الثورة الصناعية القادمة عن ظهور بعض الوظائف الجديدة.

وأوضح هالدان لهيئة الإذاعة البريطانية، أن ما يسمى بـ "الثورة الصناعية الرابعة" ستكون على "نطاق أكبر بكثير" من الثلاث الثورات السابقة، موضحا أن المملكة المتحدة ستحتاج إلى ثورة فى المهارات لتفادى البطالة على نطاق واسع.

وﻗﺎل إن اﻟﺜﻮرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ كان ﻟﻬﺎ أﺛﺮ سيئ وﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة أطياف كثيرة من المجتمع.


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