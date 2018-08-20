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حملات المرافق تزيل الإشغالات فى محيط ساحات الصلاة والمناطق الأثرية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:05 ص
حملات المرافق تزيل الإشغالات فى محيط ساحات الصلاة والمناطق الأثرية رجال الأمن - أرشيفية
كتبت دينا الحسيني
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أنهت شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء استعداداتها الأمنية لتأمين عيد الاضحى المبارك، وأعلنت الاستنفار الأمنى، وقامت برفع الحواجز الحديدية والمخلفات، وإزالة اللافتات الإعلانية غير المرخصة، وتم التنسيق مع باقى الوزارات لإخلاء أماكن شوادر بيع الخراف وضبط متعدى على حرم الشارع من "السياس" ورفع السيارات المتروكة والدراجات البخارية.

كما أعلنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار جاهزيتها لتأمين المنشآت السياحية والمناطق الأثرية خلال أيام العيد، وتم ربط غرفة عمليات المنطقة المركزية مع مناطق جنوب الصعيد ومناطق سيناء والقناة، وشهدت المناطق الأثرية فى الهرم ومنطقة القلعة بالقاهرة ومناطق الغردقة وشرم الشيخ استعدادات مكثفة لاستقبال المصريين والأجانب. 

وقام اللواء مصطفى أنسى مساعد وزير الداخلية لشرطة الحراسات والتأمين بمتابعة مجهودات الإدارة فى مجال التأمين، ووجه بتكثيف الحملات الأمنية على المناطق الأثرية ومنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة المخالفات بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتوسيع دائرة الاشتباه وإجراء التحريات الدقيقة لإحباط محاولات التنقيب عن الآثار، والتفتيش الدقيق للسيارات والحافلات السياحية ومراجعة التراخيص الخاصة بهم.

ويتابع محمود توفيق وزير الداخلية حملات شرطة المرافق لإزالة الإشغالات فى محيط ساحات الصلاة، خاصة الساحات المتواجدة بالميادين والشوارع بنطاق القاهرة الكبرى والتنسيق مع المرور لتسيير الحركة المرورية وتفادى الزحام وقت الصلاة.


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