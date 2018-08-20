حبس مسجلة خطر 4 أيام لترويجها الهيروين بإحدى البنزيمات بطريق شبرا_بنها الحر‎

القليوبية - نيفين طه

قرر المستشار أحمد الجيلانى رئيس نيابة قليوب، برئاسة المحامى العام لنيابات شمال بنها، حبس "مسجلة خطر" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بأتخاذ احد البنزينات الكائنة بطريق شبرا بنها الحر وكرا لبيع الهيروين على الأوساط الغنية من متعاطى الهيروين.

كانت قد وردت معلومات سرية للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، واللواء علاء فاروق مدير مباحث القليوبية، عن قيام مسجلة خطر باتخاذ إحدى البنزينات الكائنة بطريق شبرا بنها الحر وكرا لبيع الهيروين على الأوساط الغنية من متعاطى الهيروين.

تم تكوين فريق بحث بإشراف الرائد نادر هاشم رئيس قسم العمليات هدفه تكثيف التحريات والمعلومات تحديد المذكورة والعمل على ضبطها متلبسة والوقوف على مدى نشاطها الإجرامى فى أسرع وقت ممكن نظرا لخطورتها على الأمن والنظام العام.

وقام النقيب محمد أسامة سنجر، مشرف القطاع، والنقيب محمد رأفت مسعود قائد الدوريات الأمنية بالطريق الحر من تحديدها وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة على مدار أيّام متتالية إلى أن تمكنوا من الإيقاع بها وبحوزتها 23 تذكرة بها مسحوق الهيروين المخدر بإجمالى وزن 240 جراما وهاتف محمول ومبلغ مالى 600 جنيه وسلاح أبيض وبالكشف جنائيا عليها تبين أنها مسجلة خطر اداب عامة ومخدرات ومطلوب ضبطها فى عدد من القضايا الجنائية وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرت بحيازتها لمسحوق الهيروين بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع تاجرى ومتعاطى المواد المخدرة والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها الآثمة والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسها.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وتحرر محضر رقم 5433 لسنه 2018 إدارى مركز قليوب وأحيلت المتهمة للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.