حبس عصابة "رانيا وفوزية" المتهمين بسرقة محل ذهب وإيداع طفلة دار الرعاية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس برئاسة إسلام الأحمداوى، بحبس سيدتين وزوج وآخر 4 أيام على ذمة التحقيق وإيداع طفلة (ابنة أحداهما) دار رعاية بتهمة سرقة محل ذهب.

البداية كانت مع تلقى المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من "محمد ص إ" 65 سنة، صاحب محل مصوغات ذهبية، بحضور 3 سيدات وبصحبتهم فتاة بدعوى شراء حلق وأثناء انشغاله بتركيب الحلق بأذن الفتاة الصغيرة قامت الثلاث سيدات بمغافلته وسرقة كمية من المشغولات الذهبية أمكن حصرها عبارة عن 4 غويشة، 16 دبلة حريمى، 32 خاتم حريمى، 3 أسورة، 7 أنسيال أطفال، 24 حلق حريمى، 2 انسيال حريمى، 3 سلسلة، 3 عليقة.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأن سالفات الذكر عقب ارتكابهن الواقعة استقلوا السيارة صحبة آخر كان بانتظارهن بالخارج، وبالكشف عن السيارة تبين أنها مقيدة باسم "رفعت ح ر" 60 سنة، بالمعاش، وأنها بحوزة نجله "أحمد ر ح" 30 سنة، موظف سابق.

وكشفت التحريات أن الموظف وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "رانيا ر ح" 28 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى 2 قضية آخرهما "سرقة "، و"فوزية ر ح" 33 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى 3 قضايا آخرهم "سرقة "، ورؤى أ م 9 سنوات، "ابنة الثالثة".

تم استهداف المتهمين بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المصوغات الذهبية من داخل المتاجر بأسلوب " المغافلة " عن طريق استغلال الطفلة نجلة المتهمة الثالثة، واقتصار دور المتهم الأول على قيادة السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتصريف المسروقات.

كما تم بإرشادهم بمسكن الأول ضبط كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن 2 غويشة، 5 خاتم، 2 سلسلة، 2 عليقة، 2 انسيال، 16 حلق حريمي من متحصلات الواقعة، ومبلغ 60 ألف جنيه من متحصلات بيع باقى المسروقات، وضبط بحوزتهم خاتم ذهب أبيض، علبة تحوى فصوص خاصة بالمشغولات الذهبية، 11 هاتف محمول مختلفة الأنواع، واقروا أنها من متحصلات وقائع سرقة أخرى "جارى الإرشاد عنها"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق.