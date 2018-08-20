video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالرحاب 4 أيام

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:39 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالرحاب 4 أيام سرقة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس متهمين يحملون جنسية دول إفريقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بسرقة المساكن بمدينة الرحاب بأسلوب "التسلق"، بعد أن استمعت لأقوالهما.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين باستئجار شقة داخل مدينة الرحاب منذ 6 سنوات، للتدبير والتخطيط لأعمالهما دون أن يشعر أحد من السكان، كما توصلت التحقيقات لقيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المنازل بأسلوب "التسلق"، ودراسة أصحاب المساكن والفيلل، واستهداف المساكن الخالية لتنفيذ جرائمهما.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن النقيب عبد الرحمن جاد، ضابط مباحث الرحاب وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط شخصين بمعاونة اثنين من أفراد الأمن الإدارى حال قيامهما بالتسلل داخل إحدى الفيلل بدائرة القسم، وتبين أنهم كل من "عثمان.ع.ع"، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، "محمد.ع.ع"، عاطل، ويحملان جنسية دول إفريقية.

وبمواجهتهما أمام الرائد تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، اعترفا بشروعهما فى السرقة من داخل الفيلا بأسلوب "التسلق"، وأن الفيلا محل الواقعة ملك أحد الأشخاص "غير متواجد بالبلاد".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس متهمين أفارقة الجنسية 4 أيام لسرقتهما المساكن بمدينة الرحاب

تشكيل عصابى

نيابة القاهرة الجديدة

سرقة المساكن بالرحاب

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة