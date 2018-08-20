حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالرحاب 4 أيام

كتب أحمد حسنى

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس متهمين يحملون جنسية دول إفريقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بسرقة المساكن بمدينة الرحاب بأسلوب "التسلق"، بعد أن استمعت لأقوالهما.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين باستئجار شقة داخل مدينة الرحاب منذ 6 سنوات، للتدبير والتخطيط لأعمالهما دون أن يشعر أحد من السكان، كما توصلت التحقيقات لقيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المنازل بأسلوب "التسلق"، ودراسة أصحاب المساكن والفيلل، واستهداف المساكن الخالية لتنفيذ جرائمهما.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن النقيب عبد الرحمن جاد، ضابط مباحث الرحاب وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط شخصين بمعاونة اثنين من أفراد الأمن الإدارى حال قيامهما بالتسلل داخل إحدى الفيلل بدائرة القسم، وتبين أنهم كل من "عثمان.ع.ع"، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، "محمد.ع.ع"، عاطل، ويحملان جنسية دول إفريقية.

وبمواجهتهما أمام الرائد تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، اعترفا بشروعهما فى السرقة من داخل الفيلا بأسلوب "التسلق"، وأن الفيلا محل الواقعة ملك أحد الأشخاص "غير متواجد بالبلاد".