حاكم دبى: تتوحد قلوب المسلمين مع الحجاج فى يوم عرفة لتشهد على وحدتنا

كتبت – شرويت ماهر

حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، على تهنئة العرب والمسلمين جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال حاكم دبى مهنئا، "يقف الحجاج اليوم بعرفة، وتتوحد معهم قلوب المسلمين من كافة أنحاء العالم لتشهد على وحدتنا جميعا تاريخيا وحضاريا ودينيا"، وتابع الشيخ محمد بن راشد "ونحتفل جميعا غدا بعيد الأضحى المبارك لنؤكد هذه الوحدة، أعاده الله على شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير والبركة وكل عام وأنتم وأهلكم بكل خير".