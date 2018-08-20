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توزيع 3500 كيلوجرام لحوم على المراكز القليوبية بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:36 ص
توزيع 3500 كيلوجرام لحوم على المراكز القليوبية بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية نيفين طه_ابراهيم سالم
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أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، عن توزيع 3500 كجم لحوم على المراكز والمدن والاحياء بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، وقد تبرعت عدد من الجمعيات الاهلية (مؤسسة مصر الخير- جمعية الاورمان) وعدد من رجال الأعمال، بتلك اللحوم، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية التى تمثل دورا هاما فى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.
 
وأكد المحافظ، على أنه تم رصد المناطق والأفراد الأولى بالرعاية، وتمت مخاطبة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بإخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية الذبيح والتوزيع بدون أى عوائق، حيث سيتم الذبح عبر المجازر الرسمية بالمحافظة.
 
وفى هذا السياق، فقد شكل المحافظ لجنة للاشراف على عملية الذبح والتقسيم والتوزيع، بحيث يتم بشكل لائق ويضمن وصول اللحوم طازجة مع توفير وسائل حفظ اللحوم، وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد والإشراف الكامل على عملية الذبح والتوزيع.
 
 

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