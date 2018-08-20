تنفيذ 3020 حكما قضائيا وتحصيل 98642 ألف جنيه خلال 24 ساعة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3020 حكما قضائيا، منهم 1855 حكما فى غرامات، 1102 حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، وضبط 55 هاربا من مخالفة وضبط 8 هاربين من جناية، وتحصيل 98642 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.