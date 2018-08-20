تعرف على عقوبة بيع اللحوم الفاسدة للمواطنين

كتب أحمد حسنى

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر ظاهرة بيع اللحوم الفاسدة بمختلف أشكالها للمواطنين، ويستاءل الكثير عن عقوبة بيع وحيازة هذه اللحوم من أجل بيعها فى القانون.

ويوضح "اليوم السابع" عقوبة حيازة وبيع اللحوم الفاسدة للمواطنين فى القانون المصرى.

ويقول المحامى والخبير القانونى عبد الرحمن عنانى، إن المتهمين فى هذه القضايا من حيازة وبيع لحوم فاسدة للمواطنين، يواجهون اتهامت بالغش التجارى، والذى يتم عبر إثبات أن تلك السلع غير قابلة للاستخدام الآدامى بعرضها على لجنة ثلاثية من وزارة الصحة، لفحصها وبيان ما إذا كانت هذه اللحوم أو السلعة صالحة أو فاسدة وكتابة تقرير مفصل عن حالتها.

وأضاف العنانى، أنه إذا كانت السلعة فاسدة يتم إلحاق التقرير بمحضر مخصص للنيابة المختصة، وإحالة المتهم لمحكمة الجنح، والتى يواجه فيها المتهم قضيا الغش التجارى، والتى تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بالإضافة لإعدام المنتجات المضبوطة وتم الكشف عنها.