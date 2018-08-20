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الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:33 ص
خالد صلاح
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تعرف على دعاء يوم عرفة ومتى يستحب الإكثار من الذكر فيه

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:10 ص
تعرف على دعاء يوم عرفة ومتى يستحب الإكثار من الذكر فيه حجاج بيت الله الحرام
كتب لؤى على
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خير الدعاء دعاء يوم عرفة، حيث يستحب الإكثار من الذكر والدعاء فى هذا اليوم، والدعاء بأنواع الأدعية؛ يدعو لنفسه، ولوالديه، وأقاربه، ومشايخه، وأصحابه، وأصدقائه، وأحبابه، وسائر مَن أحسن إليه، وجميع المسلمين، وعلى المسلم أن يجتهد فى ذلك اليوم قدر استطاعته؛ فهذا اليوم أفضلُ أيام السنة للدعاء، وقد ورد فى فضل الدعاء يوم عرفة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذى.

 

 


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